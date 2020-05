Ad Asti la celebrazione della Giornata della Legalità

Il Sindaco Maurizio Rasero ha accolto l’invito dell’ANCI, proposto da Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni Falcone e sorella del defunto giudice, per celebrare la Giornata della Legalità e per ricordare la strage di Capaci avvenuta il 23 maggio del 1992.

Domani alle 17.57, ora della strage, verrà posizionato un lenzuolo bianco all’ingresso del municipio ed il Primo Cittadino, munito di fascia tricolore, osserverà un minuto di silenzio per commemorare le vittime di Capaci.

Il Sindaco nel ringraziare il Presidente ed il Segretario dell’ANCI per l’attenzione che, come sempre, pongono nei confronti di tematiche di primaria importanza, come quella della prevenzione del contrasto alla criminalità organizzata, ha sottolineato come “queste iniziative non solo sensibilizzino la cittadinanza ma mettano in primo piano il costante impegno di tutte le istituzioni nello svolgimento delle attività atte a tutelare la legalità e la sicurezza della comunità”.