Ad Asti il residence “La Fabbrica dell’Oro” riparte dall’arte

Tra paura e speranza, momenti difficili e voglia di ottimismo, “La fabbrica dell’oro”, residence, bed and breakfast e guest house nel quartiere di San Rocco ad Asti ha deciso di trasformare la riapertura in una vera e propria iniziativa: “La fabbrica dell’oro riparte dall’arte“.

“Ripartire dopo la pausa forzata di tre mesi dovuta alla pandemia non sarà facile per nessuno! – spiegano i titolari, Mauro e Maria Imbrenda – L’arte, in ogni sua forma, riesce a trasmettere emozioni, messaggi positivi e suggestioni, tale osservazione ci ha spinto ad affidare a cinque artisti diversi le vetrine della struttura principale in via Grassi dove è infatti possibile ammirare una piccola esposizione delle loro opere.”

Gli artisti coinvolti nel progetto sono: Marisa Garramone, Viviana Gonella, Giorgio Panelli, Michela Squillacioti e Rossana Turri. L’iniziativa è dedicata non solo al quartiere ed agli astigiani in generale, ma soprattutto a quei primi turisti post pandemia, “con l’augurio che tornino presto a godere interamente delle nostre belle terre, culle di cultura e tradizione.” – è la speranza dei titolari.

Chiunque passerà a San Rocco potrà scoprire che una via di questa città, si è trasformata in una sorta di museo a cielo aperto.

“La ripartenza non sarà facile, i collaboratori sono ancora in cassa integrazione e le prenotazioni sono ancora poche, ma non possiamo permetterci di non offrire a chi arriverà qui quell’ unicità che solo Asti può dare. Ripartire dall’arte, significa ripartire dalla nostra storia, dal nostro essere, dalle nostre tradizioni dimostrando che non siamo disposti a soccombere, ma che vogliamo lottare per sopravvivere! La nostra arma sarà l’arte, che ha reso l’Italia grande nei secoli e continuerà a farlo! –proseguono Mauro e Maria – Siamo convinti che la positività sia contagiosa: non vogliamo più parlare di positività al virus, ma solo di voglia di ricominciare e credere nella nostra città, nelle persone e nella capacità innata di essere imprenditori di noi stessi! Ci vorrà del tempo ma siamo certi che Asti tornerà a sorridere e che tante piccole iniziative, come può essere questa, potranno accompagnarci fuori da questo incubo. Un grande grazie a questi cinque artisti che hanno voluto sognare con noi e credere che insieme ce la faremo veramente!”

Per informazioni e contatti 0141320320.