Acqui Terme – Nizza Monferrato – Asti: quando tornerà il trasporto pubblico nel sud astigiano?

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giacomo Massimelli, referente del Comitato Strade Ferrate Nizza Monferrato, in merito alla sospensione della linea ferroviaria Acqui Terme-Nizza Monferrato-Asti:

“Da marzo 2020 la linea ferroviaria Acqui Terme – Nizza Monferrato – Asti è completamente sospesa, non passano treni e nemmeno autobus.

La riapertura sembra prevista, forse, per giugno o settembre ma non si hanno certezze.

Questa sospensione costituisce una evidente anomalia rispetto a tutte le altre linee del Piemonte che, in tempi di Corona virus, sono comunque rimaste nella quasi totalità sempre operative anche se con transito ridotto.

La totale interruzione del servizio di trasporto pubblico nei territori del sud Astigiano anche nelle direzioni Asti ed Acqui Terme rappresenta un nuovo e gravissimo danno per tutto il nostro territorio che in passato ha già subito la sospensione dei collegamenti verso Alessandria e Alba.

La linea Acqui Terme – Asti è un collegamento fondamentale non solo per la mobilità locale ma è essenziale anche per raggiungere Torino e la Liguria per studenti e lavoratori.

Chi non ha la disponibilità di autovettura è totalmente privato della libertà di circolazione.

Dal 18 maggio in tutto il Piemonte è previsto un sostanziale ritorno alla normalità dei collegamenti ferroviari, tranne che per la linea Acqui Terme – Nizza Monferrato – Asti.

Il Comitato Strade Ferrate di Nizza fa un appello urgente a tutti i Sindaci del territorio ed in particolare a quelli delle città di Acqui Terme, Nizza Monferrato ed Asti affinché intervengano tempestivamente e con fermezza in tutte le sedi istituzionali, Provincie e Regione, ed anche presso Trenitalia per la riattivazione del servizio di trasporto pubblico sulla linea Acqui Terme – Asti. “