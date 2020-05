Abbonamenti mensili dei bus urbani di Asp per gli over 65 in vendita all’edicola della stazione

In seguito alla chiusura degli sportelli dalla sede Asp di corso Don Minzoni 86 per lavori di adeguamento strutturale, fino al 15 giugno gli abbonamenti mensili per gli autobus delle linee urbane del valore di 10 Euro, acquistabili da tutti gli ultra 65enni che non beneficiano delle riduzione Isee, disponibili in formato cartaceo, sono in vendita all’edicola della stazione ferroviaria, in piazza Marconi 9.

Per informazioni, tel. 0141.434711, www.asp.asti.it e App AstiSmartBus.

Nella foto, alcuni autobus della flotta di Asp