A Villanova d’Asti cancellata la Tosap, rinviato il pagamento IMU e riaprono i parchi giochi

Due buone notizie per i cittadini di Villanova d’Asti sono arrivati in giornata dall’Amministrazione Comunale.

E’ il sindaco della cittadina astigiana, Christian Giordano a comunicarle: “la scelta dell’Amministrazione Comunale è stata di esonerare dal pagamento della TOSAP a partire dal 1° maggio fino al 31/10/2020 le imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti, gelaterie, ecc..) titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico (dehor); inoltre è stata decisa la cancellazione della Tosap per gli ambulanti che non hanno potuto svolgere il mercato; per andare incontro alle esigenze degli ambulanti e non spostarli in altra sede, in particolare per quelli con posteggio fisso in Via Roma, al fine di rispettare i requisiti di distanziamento interpersonale e le norme di sicurezza, è stato previsto un nuovo ridimensionamento dell’area occupata da parte dei singoli posteggi degli operatori mercatali, con un lavoro attento e meticoloso, di questi giorni: ciò comporterà una nuova quantificazione dell’importo assoggettato a TOSAP. E poiché il mercato è stato sospeso per diverse settimane, per tale periodo, l’Amministrazione Comunale esonererà, inoltre, i soggetti penalizzati dal pagamento della TOSAP e della TA.RI. giornaliera.

E’ stato inoltre deciso di rinviare alla data del 16/07/2020 il pagamento della rata di acconto o di unica soluzione relativo all’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) restando altresì invariata la scadenza del 16/12/2020 della rata a saldo IMU.”

L’altra decisione importante farà felici in particolare i più piccoli: “sono lieto di comunicarvi che, dopo la definizione degli aspetti inerenti l’igienizzazione degli arredi su base quotidiana (costo stimato circa 5800 euro da domani fino ad ottobre) e la predisposizione di un servizio di supervisione per molteplici ore al giorno, grazie al gruppo di volontari costituito dall’Amministrazione Comunale, da venerdì 22 maggio, gli assessorati all’ambiente (delega del sottoscritto, alle politiche sulla famiglia (delega del Vice-sindaco Tituccio) ed alla viabilità (delega dell’assessore Giuliano Margari) hanno stabilito la riapertura delle aree pubbliche destinate al gioco bambini, con il seguente orario: tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00” spiega Giordano.

Per accedere alle aeree occorrerà rispettare, oltre alle già vigenti regole, anche quelle dettate dal nuovo DPCM del 17 maggio inerente l’emergenza epidemiologica in corso, in particolare:

– è vietato l’accesso con febbre superiore ai 37,5 °C;

– obbligo di indossare la mascherina (con età superiore ai 3 anni);

– mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

– è vietato l’assembramento;

– l’utilizzo dei giochi/attrezzature è consentito solo per i bambini fino ai 12 anni;

– i bambini fino ai 14 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o adulto.

L’Amministrazione Comunale provvederà quotidianamente ad igienizzare le attrezzature ed ha predisposto dei servizi di supervisione, in ottemperanza alle linee guida dell’allegato 8 del del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33