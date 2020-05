A Mombercelli scende il numero di positivi e si prepara la distribuzione dei pacchi alimentari

Punto della situazione dell’emergenza coronavirus a Mombercelli con il primo cittadino, Ivan Ferrero.

“A Mombercelli la situazione è sotto controllo, c’è stato un crescendo fino ad inizio aprile che ha portato ad avere otto persone positive sul territorio comunale; una situazione che ci ha portato ad avere un po’ di paura prima di Pasqua; invece passate le festività è iniziata la discesa, e la situazione attuale vede quattro positivi di cui tre in via di guarigione e uno che è in fase di miglioramento. Fortunatamente non ci sono stati decessi causati dal Covid, l’unico caso particolare è un positivo che non si è ancora negativizzato dopo due mesi anche se non ha avuto la necessità di ricovero” spiega Ferrero.

E’ stato un periodo impegnativo per gli amministratori e per tutta la macchina comunale: “Sono stati due mesi molto impegnativi che hanno richiesto la presenza costante in comune da parte mia, degli assessori e dei consiglieri. A tal proposito voglio ringraziare pubblicamente l’assessore Lorenzo Gagliardi per il grande lavoro svolto per la distribuzione dei buoni pasto, dove ha svolto un ruolo fondamentale anche il CISA in quanto aveva già un elenco di richieste.”

Anche a Mombercelli, come in tanti altri comuni astigiani, non sono mancate le iniziative di solidarietà: “Si proprio domani dovremmo iniziare la distribuzione di pacchi alimentari che sono raccolti grazie alle donazioni dei cittadini e del panificio Grissitalia della famiglia Dagna, che ha donato pane, farina e grissini; ai beni alimentari si sono aggiunti anche articoli di cartoleria, in particolare materiale scolastico, donati dal negozio Despar del paese che saranno inseriti nella borsa delle famiglie bisognose con dei bambini. Si tratta di un’iniziativa nata da una famiglia, che ringrazio, e nel giro di poco ha preso slancio al punto che siamo già riusciti a fare 30 pacchi alimentari che, ribadisco, se non ci saranno intoppi verranno distribuiti a partire da domani.”

Tra le decisioni prese dall’amministrazione comunale nel periodo dell’emergenza anche quella di riaprire i mercati: “Prima di Pasqua abbiamo riaperto i mercati per i generi alimentari, è stato molto importante il ruolo di Fabio Allegretti che ringrazio perchè è stato il nostro referente per i commercianti nel dialogo per poter riaprire in sicurezza; fondamentale è l’aiuto delle guardie venatorie coinvolte dal volontario Mauro Fiore, consigliere comunale, che hanno gestito i flussi e finora non ci sono stati problemi.”

Ivan Ferrero conclude con un appello rivolto ai suoi cittadini, ma non solo, in questo inizio della fase 2: “Si può uscire, ma bisogna ricordarsi di uscire responsabilmente; in particolare voglio raccomandare di ottimizzare il comportamento da parte di tutti, tutti quanti dobbiamo lavorare nell’interesse comune. Solo così potremo guardare al futuro prossimo con fiducia e pensare anche di poter tornare a organizzare quegli eventi tradizionali che sono la vetrina del nostro territorio come la Fiera del Tartufo.”