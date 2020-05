A Canelli un nuovo corso serale per adulti e lavoratori per conseguire il diploma

A partire dal prossimo settembre, grazie alla collaborazione tra l’Istituto statale di istruzione per adulti CPIA 1 Asti “E. Guglielminetti” e l’Istituto statale di istruzione superiore tecnica e professionale “Artom”, gli adulti e gli studenti lavoratori almeno sedicenni del sud astigiano potranno frequentare un nuovo percorso di studi volto al conseguimento del diploma di scuola secondaria di II grado (diploma di maturità).

Le lezioni si terranno in orario serale presso i locali in uso alla sede di Canelli del CPIA, in piazza della Repubblica, e per le materie laboratoriali presso la sede dell’Istituto “Artom” di Canelli. Il percorso di studi permetterà di conseguire il diploma in soli tre anni, invece dei canonici cinque, ed è caratterizzato da un’impostazione organizzativa, metodologica e didattica specificatamente rivolta agli studenti di età adulta, incentrata sull’apprendimento per competenze e altamente professionalizzante, come spiegano i promotori, Franco Calcagno, Dirigente Scolastico IIS “ARTOM” e Davide Bosso, Dirigente Scolastico CPIA 1 Asti.

Il progetto nasce dall’esigenza di garantire anche nella zona del canellese e nelle aree limitrofe un corso di studi pensato per persone che hanno prematuramente interrotto gli studi e che desiderano completarli, che vogliono acquisire nuove competenze immediatamente spendibili nel mondo produttivo e che necessitano di una riqualificazione professionale per ricoprire nuovi ruoli in ambito lavorativo.

Artom e CPIA, analizzando le dinamiche economiche e occupazionali del territorio e prendendo atto della forte richiesta di personale qualificato, propongono due percorsi di studio, entrambi ampiamente legati alle esigenze occupazionali attuali: l’indirizzo meccanico, legato alla spiccata vocazione locale per l’enomeccanica e l’impiantistica (automazione), e l’indirizzo informatico, che forma figure professionali adatte a collocarsi in innumerevoli settori produttivi e in particolare nell’industria 4.0.

Al termine del percorso lo studente acquisisce il diploma di perito.

Le iscrizioni all’anno scolastico 2020/21 sono aperte e raggiungibili online all’indirizzo cpia1asti.edu.it; per informazioni è possibile contattare gli Istituti CPIA e Artom.