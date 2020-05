25 maggio, è la giornata internazionale dei minori scomparsi

In occasione della ricorrenza del 25 maggio, giornata internazionale per i bambini scomparsi, la Questura di Asti si mobilita per informare e sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica sul tragico fenomeno, garantire che nessun minore scomparso venga dimenticato e far sì che non vengano mai interrotte le ricerche.

Il Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha pubblicato una brochure, che si può scaricare in fondo all’articolo, ideata, a tal proposito, dal Commissario Straordinario al Governo per le persone scomparse, Prefetto Silvana Riccio, per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’argomento.

L’iniziativa è finalizzata a promuovere ed incentivare una fattiva collaborazione dei soggetti direttamente interessati al fenomeno e sollecitare tutte le persone alla “cittadinanza attiva e a comportamenti virtuosi”, per dare un messaggio di speranza a tutte le famiglie che vivono il dramma della scomparsa di un proprio caro.

La Questura ricorda che il fattore primario nella gestione di un caso di scomparsa è la tempestività: gestire senza ritardo e senza tralasciare nessuna possibilità di ricerca. È fondamentale denunciare alle Forze di polizia, senza alcun ritardo, la scomparsa della persona e fornire ogni possibile informazione in modo che le ricerche possano partire immediatamente.

Presso la Questura di Asti, come in tutte le Questure d’Italia, esistono Uffici specialistici dedicati ai minori: l’Ufficio Minori della Divisioni Anticrimine, che ha funzioni essenzialmente preventive e di Pronto Soccorso per il nucleo familiare in difficoltà; la Sezione specializzata nelle indagini concernenti lo sfruttamento dei minori presso la Squadra Mobile.

A livello centrale, dal 15 marzo 2000, la Polizia di Stato collabora con ICMEC – International Center for Missing and Exploited Children e gestisce il sito italiano per i bambini scomparsi it.globalmissingkids.org.

Ricordiamo, inoltre, che è attiva l’app “YouPol” per ricevere segnalazioni, anche in forma anonima, di bullismo, spaccio di droga e reati di violenza domestica. Le segnalazioni, automaticamente georeferenziate, vengono ricevute direttamente dalla Sala Operativa della Questura.

In caso di scomparsa di un minore chiama il 112 Numero di emergenza Unico Europeo (NUE) oppure il 116000 (Telefono Azzurro) e mettiti in contatto con il più vicino Ufficio di polizia.

SCARICA LA BROCHURE –> BROCHURE 25 maggio 2020 GIORNATA MINORI SCOMPARSI