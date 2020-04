Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Asl AT

Flash Mob organizzato venerdì 17 aprile, nel tardo pomeriggio, dall’Associazione Volontari Protezione Civile della Città di Asti di fronte al Cardinal Massaja.

Le sirene delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso, hanno suonato, in fila, per ringraziare chi ogni giorno combatte contro la battaglia della Nostra vita.

E ora, il sentito “Grazie” arriva dalla Direzione: da ogni medico, infermiere, operatore sanitario del nosocomio astigiano a chi, altrettanto in prima linea, conferma, una volta ancora, come l’unita e la sensibilità della comunità e della rete siano la vera via di vittoria contro il CoVID-19.

Grazie.