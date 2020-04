Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Casa Burdese.

Vicini fastidiosi? Non è il caso di Casa Burdese!

A smentire la “regola” è un’esperienza toccante.

Un anno fa nasceva Casa Burdese, ovvero un luogo atto all’accoglienza per l’emergenza abitativa messo a dimora dal Presidente della Onlus sandamianese Arbor Vitae, Marco Burdese, che ha infatti scelto di accogliere, nel suo cortile, la struttura.

Non solo dunque si festeggia un anno dalla nascita, tuttavia occorre rimarcare quanto gli ospiti, Domenico, Marino, Moreno, Fabrizio e Walter, si siano perfettamente integrati.

«Quotidianamente si adoperano per rendere gli ambienti interni ed esterni un luogo migliore, soprattutto attraverso lavori manuali e di giardinaggio,– illustra Burdese- per cui, il giardino non è “mio o tuo” è nostro, questo è ciò che coglie il senso pieno dell’accoglienza e del servizio, il tutto crea la sinergia adatta per vivere e stare bene in famiglia».

«Domenico, Fabrizio e Walter, Marino e Moreno fanno parte della nostra routine, collaborano a rendere più bello e vivibile il tutto, sono propositivi e mai vengono meno se gli viene chiesto un aiuto, per cui è il caso di dirlo: sono i migliori vicini che uno potesse immaginare di avere».

Offrire una seconda opportunità è un dovere, poiché è proprio attraverso la speranza di un futuro, essere impegnati giorno dopo giorno per sentirsi utili al prossimo, questa è la vera salvezza.