Uniastiss, 12 studenti del corso in Scienze Viticole Enologiche proclamati dottori online

Sono dodici gli studenti di Scienze viticole enologiche di Asti che si sono laureati in modalità telematica, candidati e docenti sono stati connessi dalla propria abitazione divisi in due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio. Per quanto riguarda il voto finale dalla segreteria precisano che essendo in modalità on line non sono stati comunicati per una restrizione legata alla legge sulla privacy.

In questo momento di emergenza causata dalla pandemia di COVID -19 le prove finali di laurea presso l’Università di Torino si svolgono tutte on line. La sessione di laurea di aprile è stata prorogata fino al 15 giugno e lo studente in accordo con il proprio relatore ha potuto scegliere se laurearsi ora o posticipare a giugno. Dei 15 candidati di Scienze viticole 12 hanno confermato la laurea ad aprile, solo 3 hanno rimandato la laurea che sarà sempre in modalità telematica.

“L’organizzazione delle lauree online – dicono dalla segreteria – è sicuramente più complessa di una normale seduta di laurea in presenza. Ogni sessione vede coinvolti sei studenti e sei docenti, tutti connessi contemporaneamente. Il candidato la propria tesi si avvale di slide per la presentazione. Al termine della discussione dei 6 candidati, la commissione di laurea organizza una riunione telematica separata per decidere il voto finale”.

Per Tecnologie Alimentari, corso di laurea triennale sede di Asti, le lauree sono oggi e proseguono domani, 16 aprile. Per le lauree triennali di primo livello non è prevista la discussione della tesi e la presentazione come da disposizioni di Ateneo. Gli studenti di tecnologie alimentari curriculum ristorazione che si laureano ad aprile sono in totale 24, suddivisi in 4 commissioni di laurea: – il 15/04 si laureano 10 studenti (con due commissioni) – il 16/04 si laureano 14 studenti (ci saranno anche 2 commissioni). Le lauree avvengono con collegamento telematico solo per la proclamazione dei laureati.

SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE – 12 NEO DOTTORI

Armanni Andrea Jay

Bodda Emanuele

Caputo Andrea

Mastro Melissa

Molinari Riccardo

Visconti Bruno

Cammisano Alessandro

Di Gioia Federico

Gallimbeni Luca

Giacalone Michelangelo

Ortoleva Salvatore

Savarino Rosario

