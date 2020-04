Un’altra riconversione nell’Astigiano: anche a Costigliole d’Asti si producono mascherine

Arriva da Costigliole d’Asti la storia di un’altra azienda che si è messa a disposizione dell’emergenza sanitaria, con una rapida riconversione aziendale. Si tratta della SIB Italy srl, un’azienda di Costigliole d’Asti nata 7 anni fa e specializzata nella rivendita di film transfer per la nobilitazione tecnica di pelli e tessuti che vende in tutto il mondo alle concerie e ai lanifici.

“Sul sole 24 ore un paio di settimane fa è comparso un articolo contenente l’appello del capo della protezione civile cui si richiedeva alle aziende di riconvertirsi – spiega l’azienda – per poter sopperire al fabbisogno crescente in maniera esponenziale di mascherine. E da lì è iniziato un rapido processo di riconversione dell’azienda alla produzione di queste. In pochi giorni è tutto pronto e inizia la produzione, tutta effettuata internamente. Sono state acquistate diverse macchine da cucire industriali e messo in magazzino il materiale necessario per la produzione e si è formata la squadra produttiva.”

Il materiale arriva in ditta e dopo un periodo di quarantena viene lavorato, sbobinato, tagliato con il laser, piegato e cucito dalle sarte dei paesi attorno alla SIB che all’annuncio hanno risposto in massa in quanto in quanto la regolare attività di ognuna era temporaneamente sospesa. Quindi tutto made in Piemonte.

In finale le mascherine vengono confezionate chiuse ermeticamente e inviate a un’azienda specializzata in trattamenti di sterilizzazione dei materiali farmaceutici per un’irraggiamento coi raggi gamma per abbattere la carica virale e batterica con l’obbiettivo di dare un prodotto sicuro. Si tratta di mascherine monouso utili di uso comune per la collettività, non sono DPI e non sono ad uso sanitario.

“Al momento – comunicano dall’azienda – il tutto è partito per la produzione delle mascherine ex art. 16, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n.18, ed in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572-P-18/03/2020, ovvero per uso civile. Abbiamo già disponibile però materiale per la produzione di dispositivi di protezione individuale e mascherine chirurgiche e ora inizieremo il tentativo di conversione anche ex art 15, anche se il tutto si presenta molto più macchinoso dal punto di vista burocratico. Ma siamo già abituati a lavorare in un’ottica di assoluto controllo qualitativo con i nostri clienti nel mondo che si affidano a noi, l’attitudine alla precisione fa parte del nostro modus agendi . Si tratterà di impegnarsi nell’adattare il tutto alle normative richieste.

Oltre che servire a produrre le mascherine il nostro materiale viene inviato anche ai nostri abituali clienti che si sono a loro volta convertiti o che stanno producendo per le regioni in cui si trovano e cercano da noi tutti i componenti necessari per le produzioni.

Abbiamo deciso di avviare questa produzione grazie anche all’enorme spazio che abbiamo a disposizione . Le postazioni di cucitura sono all’interno di uno spazio continuamente areato e alto 8 m che permette il distanziamento da 5 a 10 m da una persona all’altra per evitare assembramenti durante le fasi lavorative. Il protocollo di sicurezza è molto severo, la sicurezza delle persone viene prima di tutto.”

Per informazioni: SIB ITALY SRL Mobile: 345 6875849