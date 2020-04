Una seconda metà di aprile alternativa nei negozi della Cooperativa della Rava e della Fava

Aperture garantite anche nella seconda parte di aprile da parte dei due punti vendita astigiani della Cooperativa Della Rava e Della Fava e continua anche il servizio di consegna a domicilio.

Dal 18 al 30 aprile in Bottega di via Cavour 83 sarà Amazonforest , secondo momento dedicato ai produttori che attraverso le proprie produzioni lavorano contro la deforestazione amazzonica: dopo lo storico produttore Candela con la raccolta spontanea delle noci ad aprile si andrà a conoscere il boliviano Naturaleza impegnato da anni nella coltivazione di erbe officinali e frutti che compongono infusi e tisane distribuite attraverso il circuito del Commercio Equo e Solidale.

La cooperativa è socia della Fattoria Biodinamica molisana ‘ Di Vaira’ e sabato 18 nel Naturasì di piazza Porta Torino le dedica una Giornata speciale dove si andrà a promuovere le eccellenti passate di pomodoro, i pregiati vini ed i prelibati formaggi.

Ritorna la Fashion Revolution Week dal 20 al 25 aprile in versione esclusivamente social web: nella bottega Altromercato di via Cavour informazione sulle filiere dell’abbigliamento fair trade.

Questa campagna internazionale è nata in seguito al disastro del 2013 avvenuto nello stabilimento tessile di Rana Plaza in Bangladesh in cui morirono 1100 lavoratori intenti nella produzione di abbigliamento per diverse catene di moda. Condizioni di lavoro inaccettabili e stipendi da fame spinsero diversi stilisti della moda a chiedere uno stop a questa filiera iniqua chiedendo con forza una filiera trasparente ed etica ed attenta all’ambiente.

Fin dall’inizio della campagna il movimento del fair trade internazionale è stato un attore importante.

Nonostante le restrizioni di movimento la cooperativa astigiana potrà dare il proprio contributo personale alla campagna attraverso i social.

Prosegue fino a fine 2021 la campagna raccolta capitale sociale di sovvenzione presso la cooperativa: www.ravafava.it

Per il programma completo della seconda quindicina di aprile clicca qui —->>> APRILE 2020 SECONDA QUINDICINA