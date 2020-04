“Una notte da Leoni”: quattro giovani festeggiano la Pasqua con furti e atti vandalici e se ne vantano sui social

La sera di Pasqua quattro giovani, ignari del sistema di videosorveglianza comunale di Incisa Scapaccino, s’introducevano all’interno della bocciofila, nella centrale Piazza Ferraro.

I responsabili, tre ragazze canellesi 20enni ed un giovane 21enne di Castelnuovo Belbo, tutti già gravati da piccoli precedenti di polizia, rubavano dal bar della bocciofila un biliardino, danneggiando anche i cassonetti della raccolta differenziata.

Non paghi di quanto commesso, si vantavano sui loro profili facebook, postando foto del festeggiamento in strada e ribattezzando la serata come “una notte da leoni”.

Le indagini avviate nell’immediatezza dai Carabinieri di Incisa Scapaccino permettevano, da un lato, di risalire agli autori, comparando le immagini dei loro volti ripresi dal sistema di videosorveglianza e noti ai militari del luogo, con quanto rintracciato sui rispettivi profili social, e di restituire al proprietario quanto asportato.

Gli stessi, oltre ad essere deferiti alla Procura della Repubblica di Alessandria per furto e danneggiamento, sono stati anche sanzionati con 400.00 € ciascuno per violazione delle prescrizioni anti contagio disposte dal DPCM.