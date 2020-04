“Una lezione per tutti!”: la libertà, il linguaggio e le pari opportunità

Nuovo contributo da parte dei docenti dell’ITIS Artom per la rubrica “Una lezione per tutti!”.

La prof.ssa Chiara Cerrato ha realizzato una dispensa con appunti di cittadinanza attiva, in cui porta a riflettere sui concetti di pari opportunità, identità e non discriminazione, tra stereotipi e adeguamento del linguaggio, partendo dal concetto principe, spesso dato per scontato, ma quanto di più caro che abbiamo: la libertà.

Milan Kundera dice: “Siamo liberi come un uomo in una fitta nebbia: in teoria può andare ovunque, in pratica non sa dove dirigersi e non può muoversi“. Volete approfondire? A voi la dispensa cliccando qui —> Identità,sterotipi, adeguamento del linguaggio