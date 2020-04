“Una lezione per tutti!”: approfondimenti sul tema del Bullismo

Nuovo contributo da parte dei docenti dell’ITIS Artom per la rubrica “Una lezione per tutti!”, per mettere a disposizione contenuti e approfondimenti in questo periodo in cui le lezioni in classe sono sospese ed ogni modo di fare cultura è fondamentale.

Oggi affrontiamo il tema del Bullismo, grazie ai contenuti messi a disposizione dal prof. Stefano Biasucci.

“Il Bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica sia psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l’atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi.” Scarica la lezione cliccando qui —> STOP BULLISMO