Un nuovo singolo per il cantautore astigiano Disarmo: esce oggi “Antagonista”

Esce oggi, venerdì 17 aprile, il nuovo singolo del cantautore astigiano Disarmo, intitolato Antagonista, che segue la pubblicazione del precedente singolo Pillole 2D, sempre per etichetta Fonoprint.

Il brano si può ascoltare al seguente link: https://open.spotify.com/track/4pztoaTpNtBQMns0bTa2Ox

“Ma come hai creduto di essere più intraprendente di quanto la vita non fosse con te”, scriveva a fine 2019 Disarmo nel testo di Antagonista. Tempo due mesi e la vita ha dimostrato tutta la sua intraprendenza mettendoci di fronte alla situazione surreale che stiamo vivendo negli ultimi due mesi. Antagonista è una canzone da ascoltare la domenica dopo il pranzo in famiglia, quando ti ritiri in un’altra stanza in solitudine.

Di seguito il comunicato stampa di presentazione del brano e la biografia del cantautore astigiano.

BPM. Una sigla familiare per chi viaggia nel mondo della musica; la sigla da cui riparte Disarmo per presentare il suo nuovo singolo Antagonista. I BPM del brano non sono però i battiti per minuto, ma l’unione dei tre elementi cardine che vanno a comporre la struttura di questa canzone che unisce i migliori tratti del panorama indie contemporaneo alla sensibilità della tradizione cantautorale nostrana. B come benzodiazepine, antidoto di culto per i mali della società post-moderna; P come pragmatismo, di cui sono pregne le conclusioni alle quali giunge l’autore che intuisce la conclusione di un rapporto e agisce di conseguenza per cambiare la direzione della propria esistenza; M come malinconia, che scorre lungo le condutture della canzone e sgocciola da più parti nel testo. Fin dall’incipit dove si assiste alla sovrapposizione di ruoli tradizionalmente contrapposti come protagonista e l’antagonista citata nel titolo, il brano canta l’intraprendenza della vita, che spesso costringe le persone a uscire dalla loro zona comfort e sfuggire alla trappola dell’autoconferma.

Claudio Luisi, in arte Disarmo, eredita la passione per la musica dalla sua famiglia, che lo divide tra gli ascolti di musica classica e gospel. Si diploma all’età di 13 anni al conservatorio di Genova e nell’adolescenza si appassiona alla musica rock iniziando a scrivere i primi inediti e militando in diverse band. Termina l’accademia canto musica e spettacolo di Torino nel 2011, anno in cui, con la formazione Infranti Muri, è tra i 9 artisti selezionati per Sanremo Giovani con il suo brano “Contro i giganti” grazie al quale si esibisce per 3 puntate a Domenica In ed entra nella compilation Sanremo 2011. Nel 2012 scrive “Non ti lascio”, brano che viene inserito nella programmazione di MTV Music, e nello stesso anno pubblica da indipendente il suo primo album solista. Continua a collaborare come interprete, autore e compositore in alcune band, vincendo diversi concorsi tra i quali lo Standing Ovation Contest aggiudicandosi l’esibizione al concerto di Vasco Rossi dell’1 Luglio al Modena Park, e Fiat Music, iter che vede il progetto artistico aggiudicarsi la finale sul palco Ariston e il premio della critica Fonoprint. A gennaio 2020 esce il nuovo singolo Pillole 2D per Fonoprint.