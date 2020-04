Un inizio di maggio all’insegna dell’economia sana, sociale e solidale nei negozi Rava Fava

Una prima quindicina di maggio in casa Rava e Fava all’insegna della promozione di un’economia sana, sociale e solidale.

Si parte il 2 maggio con la versione primaverile de ‘I GIORNI DELL’OLIO’ : fino al 10 si potrà prenotare l’olio annata 2019 presso la Bottega di via Cavour 83; è un olio frutto del lavoro di cooperative sociali che in questa tornata prevede il nuovo olio toscano de Frantoio del Parco.

Il 9 in piazza Porta Torino in Asti sarà la Giornata di Cascine Orsine. storica azienda biodinamica del pavese con i suoi formaggi , yogurth e riso.

Dall’ 11 al 16 maggio nella Bottega di vai Cavour 83 sarà protagonista La Palestina con la promozione di due prodotti tipici medio orientali: i datteri e la mandorle coltivati nei territori occupati frutto di un lungo e prezioso lavoro di cooperazione tra il Commercio Equo e Solidale ed organizzazioni agricole palestinesi.

Continua nei due punti vendita Rava e Fava la Spesa Sospesa per far fronte alle aumentate necessità di sempre più persone in periodo di pandemia.

Garantito inoltre il servizio di consegna a domicilio della spesa per Asti e provincia : www.ravafava.it

MAGGIO 2020 PRIMA QUINDICINA