UILTuCS si rivolge ad Alberto Cirio: “Faccia l’ordinanza di chiusura per Pasqua e Pasquetta”

Riceviamo e pubblichiamo.

La UILTuCS da sola ancora in queste ore sta forzando affinché il Presidente Cirio faccia l’ordinanza di chiusura per Pasqua e Pasquetta.

Alcuni sindaci della provincia di asti sono restii ha intraprendere l’iniziativa.

Non vorremmo che i profitti interagissero con altri interessi. C’è a rischio la salute di tutti. Speriamo di farcela ad ottenere almeno questo primo risultato. Poi lavoreremo sulle altre festività.

Francesco Di Martino

Segretario Generale UILTuCS