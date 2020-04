Tonco, emergenza Coronavirus: linee guida per la richiesta dei buoni spesa

Riceviamo e pubblichiamo.

“Cari concittadini,

all’emergenza sanitaria si sta affiancando una profonda emergenza economica. Con la distribuzione di buoni spesa forniamo un primo sostegno immediato alle famiglie più in difficoltà e maggiormente colpite da questa crisi.

CHI POTRA’ FARE RICHIESTA DEI BUONI SPESA?

Famiglie residenti a Tonco in grave difficoltà economica a seguito dell’emergenza Coronavirus, con priorità a coloro che non percepiscono altre forme di sostegno dello Stato

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO?

Compilando il modulo di richiesta pubblicato sul sito del Comune, con auto-dichiarazione in cui il richiedente dichiara le gravi difficoltà economiche in cui si trova e la composizione del nucleo familiare.

Il modulo compilato può essere inviato alla mail uffici@comune.tonco.at.it

Per chi non avesse accesso ai sistemi informatici, telefonare dalle ore 09.00 alle ore 12.00 agli uffici Comunali (0141 991044).

Per chi non potesse stampare i moduli sono disponibili dei moduli pre-stampati attaccati alla porta del Comune.

ENTRO QUANDO INOLTRARE LE RICHIESTE?

Le richieste possono essere inviate a partire da oggi e devono pervenire entro le ore 18.00 di lunedì 13 aprile, salvo ulteriori proroghe

COME VERRANNO INDIVIDUATI I BENEFICIARI?

L’Ufficio Sociale e gli Enti del Terzo Settore procederanno all’esame congiunto delle istanze ricevute.

L’importo dei buoni spesa varierà in base al numero dei componenti del nucleo familiare, nel limite delle risorse disponibili.

DOVE SARA’ POSSIBILE UTILIZZARE IL BUONO SPESA?

Presso uno solo degli esercizi commerciali convenzionati (Alimentari Moisio – Az. Agricola “Il Tonchese” – Macelleria Gallia – Panetteria Sampietro), a scelta del beneficiario.

COME VERRANNO DISTRIBUITI I BUONI SPESA?

Il contributo sarà assegnato con una comunicazione formale ai beneficiari, ai quali verrà inviato anche Il buono spesa che sarà utilizzabile nei negozi convenzionati in un’unica soluzione fino al termine dell’emergenza.”

Il Sindaco

Cesare Fratini

Scarica il modulo dal sito del Comune di Tonco

Avviso Buoni Spesa del Comune di Tonco