Per il mercato astigiano oggi è stato il giorno della prova principe, con la riapertura agli ambulanti ortofrutticoli nell’area di piazza Campo del Palio.

Circa una ventina i banchi presenti in piazza: ingressi contingentati sia da corso Emanuele Filiberto sia da corso Cavallotti. Un’ottantina massimo le persone che potevano circolare tra i banchi con al massimo un paio di stazionamento per ambulante. Diversi gli agenti della polizia locale presenti per far rispettare le regole di distanziamento sociale così come i membri dell’ANA che contingentavano gli ingressi. Per entrare nell’area mercatale era necessario utilizzare come, di consueto, guanti e mascherina.

di 30 Galleria fotografica Riapertura Mercato Asti mercoledì 8 aprile









“Dopo questi primi tre giorni – ha affermato il vicesindaco Coppo, presente assieme al sindaco all’interno del mercato – direi che l’esperimento è andato bene. Non si sono verificati né sovrafollamenti né irregolarità i alcun genere, il mercato è sicuro e obiettivamente offre le stesse garanzie di qualsiasi supermercato, se non maggiori perché si svolge all’aperto. Gli stessi ambulanti collaborano nel far rispettare le regole e controllano il rispetto delle distanze tra i clienti”.

Domani sarà la volta del mercato rionale della Torretta, mentre venerdì doppio appuntamento sia a Praia che in piazza Catena. Sabato il mercato tornerà in piazza Campo del Palio: è atteso qualche banco in più, vista anche l’imminenza delle festività pasquali.