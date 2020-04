Tablet e pc in comodato d’uso per la didattica a distanza all’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero

Dopo un mese e mezzo di sospensione delle lezioni per l’emergenza Coronavirus, le attività di didattica a distanza che l’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero ha predisposto per far fronte all’emergenza causata dal COVID-19, sono oramai in una fase di stabilizzazione.

Ma, visto il prolungarsi della sospensione dell’attività didattica, e considerando che questa modalità costituisce l’unico modo per un rapporto docente-alunno, diventa fondamentale che tutti vi partecipino. E’ proprio per questo che l’Istituto scolastico sta predisponendo pc e tablet da assegnare in comodato d’uso alle famiglie degli alunni della primaria e della secondaria di I grado che non dispongono degli strumenti

adeguati per la didattica a distanza.

Per l’assegnazione verranno presi in considerazione diversi criteri. Sarà necessaria la dichiarazione ISEE. (per il calcolo, se non si dispone di una certificazione, è possibile usare questo simulatore on line https://www.amministrazionicomunali.it/isee/calcolo_isee.php#), indicare il numero di figli che utilizzano il tablet/pc per la didattica a distanza, il numero di tablet/pc disponibili in famiglia e se i genitori utilizzano il tablet/pc per lo smart-working.

Verrà data precedenza agli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, agli alunni della scuola secondaria di I grado e della quarta e quinta primaria e agli alunni delle classi terze secondaria di I grado.

Le domande devono essere inviate inviando l’apposita scheda compilata che si può scaricare qui -> modulo_comodato_d’uso entro il giorno 8 aprile 2020 a atic80500p@istruzione.it

