StayON prosegue e si amplia a tutta Italia: il programma della settimana del Fans Out Festival

Prosegue l’iniziativa #StayOn, l’iniziativa promossa inizialmente dalla Regione Piemonte, il Consiglio Regionale del Piemonte e l’Associazione Keep On Live, in cui i locali e i festival di tutto il territorio piemontese costruiscono una staffetta quotidiana di eventi in streaming per sostenere, attraverso la cultura, la raccolta è a sostegno degli ospedali piemontesi per l’acquisto di materiale sanitario, ma che ora si amplia a tutta Italia con la partecipazione di locali e festival di ogni regione (clicca QUI per maggiori dettagli).

La formula porta concerti direttamente a casa degli italiani, via diretta Facebook, l’offerta sarà divisa in vari canali che formeranno il palinsesto dell’evento.

Fans Out Festival, di Nizza Monferrato, prende parte con orgoglio a questa iniziativa invitando a partecipare alla raccolta fondi tramite due possibilità:

– sostenendo la campagna #insiemesiamopiuforti a favore delle strutture sanitarie piemontesi: https://bit.ly/2waH4ZB

– contribuendo alla raccolta fondi promossa dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale del Piemonte a sostegno degli ospedali piemontesi e per l’acquisto di materiale sanitario al codice IBAN intestato a Regione Piemonte presso UniCredit Group – IT 29 H 02008 01152 000100689275 con causale “REGIONE PIEMONTE-Sostegno emergenza Coronavirus”. Codice BIC UNICRITM1AF2-UNICREDIT GROUP

Di seguito potete trovare il calendario delle proposte musicali selezionate da Fans Out Festival inserite all’interno della programmazione del Canale Bordeaux:

Lunedì 6 Aprile // @casa tua ore 19:30 – 20:00

Joe Connor Little in diretta da Londra [

Martedì 7 aprile // @casa tua ore 19:30 – 20:00

Succi

Mercoledì 8 aprile // @casa tua ore 19:30 – 20:00

Maria Messina

Giovedì 9 Aprile // @casa tua ore 19:30 – 20:00

Safari

Venerdì 10 Aprile // @casa tua ore 19:30 – 20:00

Dario Canal

Sabato 11 Aprile // @casa tua ore 19:30 – 20:00

Osaka Flu