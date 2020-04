Stasera ad Asti serrande alzate di bar e negozi per protesta contro il Governo

Anche ad Asti, stasera alle 21, saranno diversi i locali che apriranno i battenti per la prima volta dall’inizio del Lockdown. Sarà un’azione simbolica ma potente per protestare contro le decisioni del Governo, quelle legate alla Fase 2 che rischiano di dare il colpo del KO ad un settore già in grandissima difficoltà.

Il Gruppo Ho.Re.Ca. Unita (dove Ho.Re.Ca. sta per Hotellerie, Restaurant e Cafè) è un gruppo nato su Facebook nei giorni scorsi e che in pochi giorni ha ricevuto migliaia di adesioni.

“Stasera torneremo ad illuminare le strade ed i vicoli delle nostre città con l’energia positiva sprigionata dai nostri locali – spiegano gli organizzatori – vogliamo esprimere la con un gesto simbolico la nostra volontà di tornare in piena attività. Produrre, generare occupazione e regalare emozioni sono la nostre vocazioni, assicurare un contributo produttivo al sistema paese, la nostra missione. Dalle vetrine e su i prospetti di ogni locale sarà visibile un cartello di unione ed esortazione #risorgiamoitalia”

Una lotta che rischia di farsi ancora più dura in Piemonte, visto il “niet” del governatore Cirio all’apertura dei ristoranti in modalità take away dal 4 maggio.

“Le nostre attività sono state chiuse per decreto, i ricavi sono stati azzerati, siamo stati privati del nostro lavoro e delle libertà. Ci è stata promessa liquidità e non ci sono arrivate neanche le dovute garanzie. Quando si parla di fase due o fase tre, vengono contemplati parametri insostenibili, distanze incolmabili con una riduzione del 70% dei coperti disponibili e tutte le responsabilità a carico dei gestori. Aprire con il 30/40% dei ricavi ed il 100% dei costi. Per i locali di pubblico spettacolo la data della riapertura non è nemmeno al orizzonte”.

Molti i bar e i ristoranti del centro storico che questa sera apriranno: domani, poi, come altro passo della mobilitazione nazionale, è prevista la consegna simbolica delle chiavi dei locali ai sindaci del proprio Comune di appartenenza.