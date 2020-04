Spazio Kor regala al suo pubblico “The Stage Game – H2O Find the leak!”, il gioco sulla fragilità delle risorse idriche pensato per grandi e piccini

Continuano le iniziative online dello Spazio Kor di Asti: per tenere compagnia al proprio pubblico in queste lunghe giornate a casa, lo staff ha realizzato una versione scaricabile e stampabile del gioco di carte “The Stage Game – H2O Find the leak!” con il quale si era aperta Public 19/20, la stagione teatrale realizzata in collaborazione con Città di Asti, Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro degli Acerbi, Parole d’Artista e Concentrica, e con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT, con maggiore sostenitore la Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto PATRIC.

Il gioco è stato progettato lo scorso autunno durante un workshop curato da Dot.venti e Associazione CRAFT, che ora lo rendono disponibile gratuitamente con l’augurio di far divertire un pubblico di tutte le età, anche se in un modo diverso dal solito, in queste giornate in cui l’intrattenimento è limitato all’interno delle mura di casa, in attesa di tornare a farlo allo Spazio Kor. I giocatori dovranno trovare le soluzioni più efficaci per risparmiare acqua, costruire un percorso di gioco sostenibile, e pensare a gestire ogni risorsa con attenzione e responsabilità.

Le carte sono disponibili in diverse versioni, per adulti o per bambini, a colori o da colorare insieme al pdf delle istruzioni all’indirizzo www.spaziokor.it/the-stage-game-a-casa-tua/

Spiega il direttore artistico Emiliano Bronzino: “In queste giornate difficili tutto lo staff lavora ogni giorno per mantenere vivo il progetto di Spazio Kor, cresciuto in questi anni assieme alla comunità di pubblico che lo anima. Ma quando abbiamo dovuto nostro malgrado fermare l’attività di questa stagione non potevamo immaginare la risposta che abbiamo avuto. Mai come adesso ci siamo sentiti parte di un progetto che costruisce davvero una comunità che condivide ideali e sogni. Numerose sono state le rinunce al rimborso dei biglietti e le mail di supporto, per questo vogliamo ringraziare di cuore chi ci sostiene, facendoci capire quanto davvero siamo vicini in questo momento che apparentemente crea distanze tra le persone”.

Si ricorda che chi ha acquistato i biglietti degli eventi annullati dal 6 marzo in poi può richiedere il rimborso entro il 3 maggio, che secondo quanto indicato dall’art.88 del DL 17/3/2020 n.18, corrisponderà a un voucher di pari valore al biglietto o ai biglietti non utilizzati, spendibile entro un anno dall’emissione. Si può fare richiesta scrivendo all’indirizzo info@spaziokor.it, indicando nome e cognome e allegando una scansione o una foto o un pdf fronte retro leggibile del o dei biglietti.