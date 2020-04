Sottoscritto accordo Abi – Associazioni dei Consumatori: è possibile sospendere finanziamenti e mutui

Nei giorni scorsi l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative hanno sottoscritto un protocollo che permette la sospensione del pagamento della quota capitale, per un massimo di 12 mesi, sia dei mutui differenti da quelli per l’acquisto della prima casa (per questi è possibile usufruire della sospensione dello Stato mediante la CONSAP) sia dei prestiti personali.

“Finalmente – esordisce Stefano Santin sottoscrittore dell’accordo per la Casa del Consumatore – siamo riusciti ad inserire nell’accordo sia i finanziamenti, sino a quel momento esclusi da ogni moratoria, sia i mutui non finalizzati all’acquisto della prima casa e per importi anche superiori ai 250mila euro. Prima dell’intervento dell’accordo tra ABI ed Associazioni dei Consumatori non si poteva sospendere, ad esempio, il mutuo per la ristrutturazione o quello per i locali commerciali ”.

La Casa del Consumatore chiarisce che la sospensione dei pagamenti riguarda solo ed esclusivamente la quota capitale ed interessa chi si trova in cassa integrazione, chi ha perso il posto di lavoro o gli autonomi che hanno visto ridursi il proprio fatturato. In questi giorni le banche e le società finanziarie stanno approntando la documentazione da far sottoscrivere ai clienti che faranno richiesta di sospensione. Potranno essere presentate anche le domande per i prestiti non in regola con i pagamenti dopo il 31 gennaio 2020.

“Chi avesse bisogno di conoscere i termini dell’accordo o ricevere la modulistica – chiarisce Stefano Santin – potrà contattare via mail la nostra associazione (che in questi giorni ha la sede chiusa) per ricevere gli opportuni chiarimenti. Inoltre – conclude Santin, consulente della trasmissione Mi Manda Rai Tre – raccoglieremo le segnalazioni di eventuali mancate accettazioni delle domande presentate dai clienti delle banche: in questo momento difficile tutti devono collaborare”.

La sede della Casa del Consumatore potrà essere contattata via mail: info@casadelconsumatore-piemonte.it