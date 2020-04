Slot machine online: un successo crescente

L’avvento di Internet e la sua grande diffusione a livello planetario hanno profondamente cambiato le nostre abitudini, in tutti gli ambiti della vita. Se prima dovevamo per forza recarci in un luogo fisico per comprare cibo, vestiti, biglietti aerei o ingressi a stadio, cinema e teatro, ora possiamo fare tutto ciò comodamente da casa, attraverso un computer, un tablet o una app del nostro smartphone. Lo sviluppo di piattaforme digitali specializzate, inoltre, ha favorito la nascita di forme di pagamento online che permettono di effettuare transazioni sempre più rapide e sicure. Ciò vale anche per le forme d’intrattenimento, come la fruizione di contenuti audiovisivi o il gioco online.

Fino a pochi anni fa era possibile scommettere o fare puntate solo in locali specifici, come ricevitorie, casinò o sale giochi. Oggi, invece, si può giocare alla roulette, al poker, al bingo o alle slot machine in moltissime piattaforme online, nazionali e internazionali. Alla base del successo di questi operatori, oltre alla comodità di giocare da casa e alla sicurezza, che in Italia viene garantita dalla ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), ci sono almeno altri due fattori. Il primo è l’evoluzione tecnica dei giochi, caratteristica che incide sulla loro qualità grafica e sull’esperienza di gioco, resa sempre più facile e realistica. Su qualunque sito, infatti, oggi per giocare non è più necessario scaricare un software. Basta accedere dal proprio navigatore e iscriversi al sito, rispettando certi requisiti. Il secondo fattore è l’utilizzo dei bonus da parte degli operatori, cioè delle promozioni speciali offerte ai nuovi iscritti o a chi è già utente, per fidelizzare i clienti.

Il caso più evidente di questa trasformazione del gioco è sicuramene quello delle slot machine online. Oggi ne esistono centinaia di varianti, con effetti speciali, musiche e motivi ispirati alle serie tv, ai film e ai musical più famosi. Un filone molto utilizzato è anche quello dei personaggi conosciuti e delle ambientazioni storiche, come il Medioevo, l’epoca dei Conquistadores spagnoli o l’Antico Egitto. Lo sa bene chi gioca con i free spin di Book of the Dead. Questo gioco, creato dalla Play’n GO, è una delle slot più giocate su Internet e si ispira all’antico testo funerario egizio “Libro dei morti”.

Quello del gambling online è in questo momento un settore economico in forte espansione, in tutto il mondo. La tendenza è in crescita anche in Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio Gioco Online del Politecnico di Milano, promosso congiuntamente con l’ADM e Sogei, nel 2017 l’online valeva il 7,2% del mercato complessivo del settore gioco (online + offline) nel nostro Paese. La spesa dei giocatori online italiani in giochi regolamentati con vincita in denaro è stata pari a 1,38 miliardi di euro (in crescita del 34% rispetto al 2016). Allora si contavano 2,2 milioni di giocatori che hanno effettuato almeno una giocata nell’anno; con una crescita del 22% rispetto all’anno precedente e un numero di utenti singoli medi mensili pari a 959.000 (contro i 766.000 dell’anno precedente).

Cento anni fa Las Vegas era solo un piccolo paese polveroso situato nel mezzo del deserto del Mojave. Nel corso del ventesimo secolo si è trasformata nella capitale mondiale del gioco. Ora che la popolarità dei casinò online è destinata ad aumentare nel tempo, viene da chiedersi se la sua fama e la forte attrattività che ancora esercita presso i giocatori di tutto il pianeta non sia destinata a declinare nel prossimo futuro.