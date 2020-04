Situazione stabile alla Casa di Riposo Gavello di Moncalvo: si attendono i tamponi a ospiti e personale

Mentre in numerose residenze per anziani dell’Astigiano i decessi per Covid-19 sono in continuo aumento, alla Casa di Riposo di Moncalvo, la situazione sembra essere stabile e sotto controllo.

“Gli ospiti stanno bene e la scorsa settimana è rientrato Luciano Negro, degente della Casa di Riposo e primo caso moncalvese di Coronavirus guarito – evidenzia la presidente Stefania Baldovino – Per motivi precuzionali è stato messo in un’ala separata della struttura, ma sta bene”.

Intanto in settimana si attendono i tamponi su ospiti e personale, “screening necessario soprattutto per individuare eventuali casi asintomatici. Attendiamo che vengano effettuati e speriamo nel buon esito. Sicuramente non possiamo lamentarci visto cosa sta succedendo in altre strutture”.

A cosa si può ricondurre la situazione meno preoccupante di Moncalvo?

“Il contatto tra ospiti nella nostra struttura è ridotto. Ad esempio da noi gli ospiti mangiano in camera e non insieme – spiega Baldovino – Subito dopo la prima ordinanza ministeriale di fine febbraio inoltre sono state annullate le attività che richiedevano l’ingresso di persone esterne: animazione, parrucchiera, fisioterapia. L’ingresso dei parenti fortemente limitato in un primo momento è stato successivamente vietato azzerrando così i contatti con l’esterno dei 43 ospiti”.

A seguito del caso di positività registrato, la Casa di Riposo ha inoltre implementato, in concerto con il Comune ed il SISP di Alessandria, i protocolli di sicurezza a tutela degli ospiti e del personale.

La struttura ha inoltre ricevuto in dono, grazie al Comune di Moncalvo e alla Protezione Civile i presidi sanitari indispensabili per la protezione degli ospiti (le mascherine sono sempre indossate quando vengono visitati) e del personale, che è sempre lo stesso da inizio emergenza dal momento che non si è stato necessario procedere con sostituzioni e nuove assunzioni.

La situazione attuale a Moncalvo, oltre ai casi riconducibili alla Casa di Riposo Gavello, secondo l’ultimo aggiornamento del 14/04/2020 della Regione Piemonte è di 32 positivi.