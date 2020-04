Simone Nosenzo scrive alla Regione: “Il presidio ospedaliero della Valle Belbo torni al progetto originario”

Durante la videoconferenza tenutasi questa mattina, lunedì 27 aprile, tra l’amministrazione comunale di Nizza e la stampa locale, il sindaco Simone Nosenzo ha dichiarato di aver scritto una lettera alla Regione Piemonte per rivalutare il progetto del presidio sanitario della Valle Belbo.

“Apprendo ora, dal sito istituzionale della Regione Piemonte, che è stato istituito un gruppo di lavoro presieduto dal Prof. Fazio, gruppo avente una chiara e precisa finalità, quella di formulare proposte per il miglioramento dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di costruire una strategia per la futura programmazione sanitaria che rivolga particolare attenzione alla medicina del territorio ed al corretto rapporto tra assistenza ospedaliera e territoriale” si legge nella missiva del primo cittadino nicese (che si allega sotto) che prosegue riassumendo la lunga vicenda del progetto dell’ospedale della Valle Belbo che negli anni da presidio ospedaliero è stato trasformato in presidio sanitario.

“Tutto ciò premesso, oggi alla luce di tutte le criticità che si sono palesate in questa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 a livello mondiale, nazionale ma soprattutto a livello regionale, provinciale e locale, mi pare evidente che la politica debba rivedere quanto fatto in passato, sicuramente modificando l’approccio alla Sanità in senso lato, dovendo, presumo, ridisegnare completamente al rialzo l’assetto sanitario regionale.

E’ mio dovere riproporre la nota vicenda del nostro cantiere, fermo da troppi anni, in quanto presumo possa essere utile e spendibile da subito per il nostro territorio, partendo dal presupposto che l’idea di tutti parrebbe essere quella di ridisegnare gli scenari dell’assetto sanitario regionale e territoriale al rialzo e conseguentemente di poter utilizzare la “nostra” struttura come punto fermo, al fine di poter finalmente tornare al progetto originario che prevedeva un ulteriore piano, utile per eventuali nuovi posti letto, disponibili anche nella malaugurata ipotesi di nuove casistiche future di Covid-19 o di qualsiasi altra emergenza sanitaria” è la richiesta di Simone Nosenzo

“Preciso che la mia vuole essere una proposta semplice ma assolutamente attuabile, non avendo la presunzione di competere con chi oggi è stato incaricato di presiedere o collaborare con il gruppo di lavoro altamente qualificato che supporterà l’assessorato alla Sanità.

Chiudo nella certezza che ognuno di voi, vista la competenza ed il senso di responsabilità istituzionale che vi contraddistingue, tenga ben presente la realtà di cui vi sto parlando, quindi auspico si possa sfruttare al meglio una struttura attualmente incompiuta ma che potrà, da subito, essere considerata una grande risorsa oltre cheun’importantissima opportunità per la sanità regionale, provinciale e locale” conclude Nosenzo nella lettera pregando di inoltrarla al Presidente gruppo di lavoro Prof. Ferruccio Fazio.

Comunicazione autorità sanitarie della Regione Piemonte 23-04-2020