Senatore Marco Perosino: “Non è tempo di polemiche, lavoriamo per uscire da questa situazione”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Stiamo vivendo i giorni più difficili della storia italiana del dopoguerra.

Non sono in ballo le cose (proprietà, lavoro, infrastrutture, ecc) valori importantissi- mi, ma la vita stessa.

Avvertiamo il pericolo per ognuno di noi, per le persone care, per le categorie più de- boli.

Avvertiamo anche la difficoltà estrema per le strutture adibite al contrasto dell’epi- demia di essere flessibili, di crescere in tempi brevissimi, di trovare mezzi scientifici e pratici di fronte a una situazione di dimensioni enormi, in parte sconosciuta, ormai planetaria.

Queste considerazioni ovvie e semplici sono riferibili anche alla situazione sanitaria della Regione Piemonte, oggetto di critiche di stampa.

Considero cioè il documento dell’Ordine dei Medici regionale un documento utile ai fini di capire meglio le reali esigenze e proposte per superare e risolvere in tempi brucianti le criticità segnalate.

Considero anche il momento ancora troppo grave come inopportuno per ogni polemi- ca che può essere portata dal livello regionale al livello nazionale ed essere fine a se stessa ma non utile per le soluzioni.

Le Regioni sono state costrette da ragioni di bilancio, che hanno preso il sopravvento sulla gerarchia dei valori, a ridurre i servizi in maniera proporzionale ma non corri- spondente alle necessità della Sanità in caso di eventi eccezionali.

Ogni Regione l’ha fatto a modo suo. Il Piemonte si è trovato con 2 laboratori di anali- si, ora portati a 18 in poche settimane, ma largamente insufficienti per effettuare i tamponi come mezzo di prevenzione.

In questo momento c’è una struttura tecnica e medica, a livello centrale e periferico, che sta dando il massimo, a rischio personale di tutti gli operatori.

Operatori che vanno ringraziati ora ma dei quali non si dovranno dimenticare in futu- ro le esigenze, il rispetto e la valorizzazione.

C’è una Giunta regionale che lavora h 24 e che combatte contro la burocrazia di nor- me frenanti del sistema; che si mette in gioco con tutte le forze e le capacità creative (v. apertura ospedale di Verduno!) per invertire i numeri del contagio. E cominciamo ad avvertire i risultati.

Infine credo che non sia in corso una gara tra Regioni, tra politiche diverse, tra perso- ne. È il momento dell’UNITA’, della comprensione, dell’impegno.

Altrimenti ci facciamo del male e tradiamo i principi della solidarietà e della politica stessa.”

Senatore Marco Perosino