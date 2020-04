Segnalato un capriolo in difficoltà: trovato dai Carabinieri Forestali già macellato da due uomini in un giardino

È di circa una settimana fa l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri Forestali di Villafranca d’Asti nel comune di Baldichieri, attivata a seguito di chiamate al 112 da parte di cittadini preoccupati perché un capriolo vagava disorientato per i campi molto vicino alla sede autostradale, minacciando di invaderla.

Giunti sul posto i militari hanno perlustrato l’area e, grazie alle informazioni di alcuni residenti, sono riusciti ad individuare e seguire la direzione di spostamento dell’animale, fino a rinvenire, nel giardino di un’abitazione, un capriolo già privo di vita e parzialmente macellato. Alle prese con la carcassa erano un uomo sessantenne e suo figlio ventenne, residenti nel comune astigiano.

I militari hanno posto sotto sequestro la carcassa dell’animale ed hanno denunciato all’A.G. i due uomini per furto venatorio (la fauna selvatica, infatti, è per legge patrimonio indisponibile dello Stato) e per uccisione di animale.

Giunta in questi giorni la convalida del sequestro, i carabinieri indagano sulla dinamica dell’accaduto. Il capriolo, probabilmente impaurito e rimasto ferito nel cercare una via di fuga, si sarebbe trovato “in trappola” e poco dopo, in un tempo eccezionalmente breve tra la corsa e la morte, la sua carcassa è stata trovata già “trattata” dai due uomini presso la propria abitazione.