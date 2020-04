Secondo appuntamento con “Food&Wine Tourism Forum20” – “La parola agli chef”

Il Food&Wine Tourism Forum, l’evento di aggiornamento e riflessione sulle sfide del turismo enogastronomico, organizzato dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, per il suo secondo appuntamento delle conference affronta le tematiche legate alla ristorazione.

“La parola agli chef: la ristorazione, le grandi domande che la crisi pone e le nuove risposte tra delivery, creatività e redesign dell’esperienza enogastronomica”, è il titolo della conference in programma martedì 28 aprile alle ore 11. Le principali tematiche riguarderanno i nuovi modelli di revenue, la delivery e le scelte coraggiose come ingrediente fondamentale per le ricette destinate a funzionare.

Gli speakers sono:

– Chef Massimo Camia – Massimo Camia Ristorante*, La Morra (CN)

– Chef Walter Ferretto – Il Cascinalenuovo* Isola d’Asti, Asti

– Chef Davide Palluda – All’Enoteca* Canale (CN)

– Ferruccio Ribezzo – Presidente Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero

– Bruno Violato – Presidente dei ristoratori e albergatori astigiani

Con il contributo video di:

– Chef Enrico Crippa – Piazza Duomo Ristorante***, Alba (CN)

– Chef Lorenzo Cogo – El Coq*, Vicenza

– Chef Luigi Taglienti – Lume*, Milano

Mauro Carbone, direttore Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Roberta Milano, direttore scientifico del F&WTF faranno invece da moderatori.

Vista la richiesta elevata, arrivata da tutta Italia, a partecipare ai webinar di formazione che l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha pensato per gli operatori del territorio, l’organizzazione ha deciso di aprire a tutti la partecipazione agli incontri. La riflessione è stata quella di permettere alle idee di circolare per aiutare a sollevare non solo una destinazione ma il turismo in generale.

Le conference e i webinar sono aperti e sono visibili sul sito foodwinetourismforum.it e su Facebook.

Durante la conference e i webinar sarà possibile porre delle domande ai relatori.

Il programma delle conference e dei webinar di formazione sarà aggiornato di settimana in settimana.

Sul sito del F&WTF sono presenti i video delle conference e webinar passati:

Per qualsiasi chiarimento e supporto alla partecipazione l’Ente Turismo si rende disponibile.