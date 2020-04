Seconda giornata di lavoro per sanificare le strutture delle RSA ad Asti per il nucleo del 32esimo Reggimento Guastatori della Brigata Alpina Taurinense.

Dopo aver lavorato ieri alla Casa di Riposo Città di Asti, questa mattina la stessa attività è stata svolta presso l’Istituto Suore Francescane Angeline di Asti di via Zangrandi.

Il personale e le modalità non variano rispetto a ieri, si lavora su turni con squadre di 5 persone (4 operatori più un ufficiale medico ) che si danno il cambio tra i reparti. Si usa ipoclorito di sodio, ovvero candeggina che ha una funzione biocida totale. Un lavoro che ovviamente rende gli ambienti sanificati e pronti per un nuovo utilizzo. Il protocollo messo in atto è quello studiato dall’Iss, l’istituto superiore della sanità.

Terminate le due strutture astigiane, sarà la volta di altre strutture piemontesi. Il primo ciclo di sanificare dovrebbe concludersi entro il 10 maggio.