Scuola, con la sinergia tra Open Lab e Bimbisvegli più portatili a disposizione del 5° Circolo di Asti

L’emergenza covid-19 ed il conseguente distanziamento forzato sta tenendo lontani gli alunni e gli studenti di tutta europa dai loro insegnanti.

Le scuole, anche ad Asti, stanno reagendo, attivando nuove esperienze di didattica a distanza utilizzando tablet e cellulari, access point e pc casalinghi.

Si tratta di una vera e propria scuola di emergenza, non ottimale ma risulta essere opportunità di mantenimento delle relazioni, in modo da assicurare contatti interpersonali tra insegnanti e alunni e famiglie, la proposta di attività didattiche di mantenimento, la prosecuzione di rapporti empatici in sinergia con le famiglie, finalizzati ad agevolare la comprensione e la gestione di questo periodo di sospensione didattica e di ansia generalizzata.

In questa occasione ci accorgiamo del grande divario esistente nelle dotazioni informatiche tra i vari bambini. E’ vero che quasi ogni famiglia, ormai, dispone o di uno smarphone ed alcune hanno anche pc ma nelle famiglie con più figli o con genitori in smart working, i bisogni di connessione per garantire ai più piccoli, il mantenimento della relazione scolastica e l’accesso alla rete spesso vengono sacrificati ai bisogni dei più grandi.

L’associazione OPEN>Lab da tempo collabora con Bimbisvegli e, nei giorni scorsi, ha generosamente accolto le esigenze del 5 Circolo , integrando la dotazione di computer portatili e tablet recentemente acquistati dalla scuola, donando diversi portatili ricondizionati, dotati di sistema operativo open source perfettamente adeguati alle esigenze dei piccoli studenti.

Il sistema operativo Ubuntu, basato su architettura Linux, permette di dare nuova vita a computer anche piuttosto datati, rendendoli in grado di appaiare e a volte superare le prestazioni dei più diffusi ed attuali sistemi operativi a pagamento. Ed Ubuntu dispone di pacchetto totalmente gratuito sviluppato dai volontari dell’ associazione OPEN>Lab, virtualmente inattaccabile dai virus (informatici, di questi tempi , meglio specificarlo) specifico per le scuole che include diverse funzionalità che permettono navigazione, videoconferenza, scrittura, lettura automatica di un testo, calcolo, disegno elaborazione audio video e immagini , oltre a diversi software didattici.

Grazie alla sinergia tra Open Lab e Bimbisvegli il “parco macchine” del 5 Circolo di Asti si amplia senza costi aggiuntivi per la pubblica amministrazione permettendo ad un numero maggiore di famiglie di risolvere i propri problemi di connessione ed agli alunni di riuscire a studiare da casa .

Open>Lab ha anche espresso la propria disponibilità a proseguire questa proficua collaborazione allestendo altre macchine e offrendo, se necessario, ulteriore supporto tecnico e formativo a insegnanti ed alunni.