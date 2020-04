Sciopero a Pasqua: Fisascat Cisl Piemonte non partecipa

“Già nella giornata di ieri, subito dopo la firma dell’ordinanza del Presidente Cirio sulla chiusura parziale degli esercizi commeciali avevamo espresso le nostre perplessità sulla decisione di tenere aperti i punti vendita nella mattina di Pasqua. Dopo una attenta valutazione, riteniamo però, di non dover percorrere la strada dello sciopero perché le nostre inziali richieste sono state in gran parte accolte”. Lo dichiara il segretario generale della Fisascat Cisl, Cristiano Montagnini, non condividendo la decisione di altre sigle sindacali di proclamare lo sciopero nella mattina di Pasqua.

“La Fisascat Cisl, che ha sempre messo e continuerà a mettere al centro della sua azione, insieme a tutte le altre organizzazioni sindacali, la salute e la sicurezza di lavoratori del settore – aggiunge Montagnini – ritiene fondamentale, in questa fase di assoluta emergenza, non alimentare ulteriore confusione e rischi di contagio, creando inutili e pericolosi assembramenti nei punti vendita nelle giornate di venerdì e sabato”.