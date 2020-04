Ruba uno scooter in Corso Savona, ma viene fermato dalla Polizia: denunciato

Si è risolto nel giro di poche ore il caso di un furto di uno scooter avvenuto ieri ad Asti, in Corso Savona.

Una volante della Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da nuovo coronavirus Covid-19, nel pomeriggio di ieri 27 aprile, poco prima delle 15, è intervenuta nella zona di piazza Campo del Palio.

Ad attirare l’attenzione degli operatori è stato un 43enne astigiano, con a carico alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che viaggiava a bordo di un ciclomotore di colore rosso. Alla vista degli agenti, l’uomo ha gettano a terra lo scooter, che a seguito del gesto riportava alcuni danni, tentando di darsi alla fuga a piedi.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di risalire al proprietario del ciclomotore, un astigiano 64enne che, contattato telefonicamente, riferiva agli agenti di esserne stato derubato poco prima nella zona di corso Savona dove l’aveva lasciato parcheggiato fuori di un negozio, dimenticando le chiavi inserite nel nottolino per l’apertura della sella, sotto la quale aveva riposto il proprio casco di colore nero.

Il ciclomotore ed il casco sono stati pertanto immediatamente restituiti al legittimo proprietario, mentre l’uomo trovato a bordo del ciclomotore è stato denunciato per ricettazione e danneggiamento, e sanzionato in base alla normativa che impone restrizione alla circolazione delle persone per l’emergenza epidemiologica in corso.