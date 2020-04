Anche ad Asti, Nizza e Canelli diversi i locali hanno aperto i battenti per la prima volta dall’inizio del Lockdown per un’azione simbolica ma potente per protestare contro le decisioni del Governo, quelle legate alla Fase 2 che rischiano di dare il colpo del KO ad un settore già in grandissima difficoltà.

Molti i bar e i ristoranti dei centri storici delle principali cittadine astigiane questa sera hanno aperto: Cavallo scosso, Voglia Matta, Volli, Osteria del diavolo, Campanarò, Intingolo astesano, Ambaradan Canelli, Terzo tempo Nizza, Birrificio nicese, Moderna nizza, Effe di Asti, Il Cavallino Alato e Stregatto.

Domani, poi, come altro passo della mobilitazione nazionale, è prevista la consegna simbolica delle chiavi dei locali ai sindaci del proprio Comune di appartenenza.

Di seguito il video con le dichiarazioni del titolare del Cavallino Alato, Enzo Scullino