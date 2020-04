Ricco calendario di iniziative social dell’associazione Memoria Viva di Canelli per l’anniversario della Liberazione

In occasione del prossimo 75° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, l’associazione Memoria Viva aveva progettato, d’intesa con il Comune di Canelli, un ricco calendario d’iniziative che comprendeva, oltre alla tradizionale cerimonia al Monumento dei Caduti e alla passeggiata sui sentieri partigiani, l’inaugurazione di un nuovo piazzale e di due vie, intitolati rispettivamente ai Deportati e Internati canellesi: Tomaso Scaglione e Aldo Aliberti, ufficiali canellesi internati dopo l’8 settembre 1943.

Data l’attuale situazione legata al Covid-19, le cerimonie pubbliche dovranno essere, per forza di cose, ridotte al minimo e le inaugurazioni rinviate a una data più favorevole, ragion per cui l’associazione organizzerà solo attività legate ai social media.

In particolare, si invitano tutti i canellesi e non a pubblicare su Facebook, nel corso della giornata del 25 aprile, fotografie, disegni, testi, filmati e letture (non più di due minuti) legate alla ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, “taggando” il profilo Facebook, “Mia Canelli” (https://it-it.facebook.com/memoriaviva.canelli).

Il materiale potrà anche essere inviato all’indirizzo email info@memoriaviva-canelli.it .

Nel frattempo, ogni giorno verranno pubblicate su Facebook nuove immagini dei Volti della Libertà, fornite dall’Istituto Storico della Resistenza di Asti, e filmati di storia della Resistenza locale, realizzati con i testi dello storico Vittorio Rapetti.