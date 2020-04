Regione Piemonte: Trasporti, chiesta la proroga degli abbonamenti non utilizzati

Fondi per garantire la liquidità alle aziende di trasporto pubblico locale e abbonamenti prorogati per i mesi non utilizzati, queste le possibili soluzioni per andare incontro sia alle esigenze delle aziende di trasporto pubblico (che ormai con l’emergenza sanitaria hanno soltanto il 20 per cento dei passeggeri) che a quelle della clientela che da settimane non può utilizzare gli abbonamenti.

I numerosi consiglieri intervenuti alla seduta in videoconferenza della Commissione Trasporti di oggi, presieduta da Mauro Fava, hanno posto domande all’assessore Marco Gabusi e al direttore della Agenzia per la Mobilità, Paonessa, su diversi aspetti del tema Trasporti.

“Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ha detto Gabusi – ci siamo confrontati con le aziende e con i sindacati per la gestione della situazione attuale e per pensare al futuro. La situazione è difficile a fronte del crollo degli introiti per le aziende di trasporto pubblico locale e all’incertezza rispetto alla ripresa dei servizi. Ne abbiamo riferito in Commissione regionale in un clima di concordia e condivisione rispetto all’importanza strategica di questo settore e alla necessità di usare tutto il nostro know how per immaginare gli scenari di domani”.

Le misure dovranno essere concordate a livello nazionale perché è necessario che siano omogenee tra le varie Regioni. Per garantire la liquidità alle aziende di trasporto verrà utilizzato il Fondo nazionale trasporti che dovrebbe portare in Piemonte a breve una prima trance di disponibilità utilizzabile.

Le misure di sicurezza per autisti e passeggeri si sono finora concretizzate con la sanificazione periodica dei mezzi di trasporto ed il distanziamento dall’autista e fra i passeggeri. I consiglieri intervenuti in Commissione hanno posto l’accento sui provvedimenti da ipotizzare in vista della fase di post-emergenza, quando i trasporti potranno riprendere. Si è parlato di distanziamento obbligato dei passeggeri (tutti con mascherina) sui mezzi pubblici, possibilità di corse a chiamata e prenotazione dei posti per impedire l’affollamento, incremento delle corse e dei mezzi utilizzati per le diverse linee.

Una situazione particolare riguarda la gestione dei trasporti Gtt nell’area cittadina di Torino, per questo si è ipotizzata una audizione dei vertici dell’azienda di trasporti torinese in una prossima seduta di Commissione.

Inoltre le misure di sicurezza da mettere in atto dovranno anche essere organizzate in base alle diverse modalità di ripresa del trasporto locale: si prevede infatti una prima fase riservata ai lavoratori e soltanto in seguito, probabilmente da settembre, per gli studenti.

Alla seduta di Commissione in video conferenza hanno partecipato i consiglieri:

Raffaele Gallo (Pd), Ivano Martinetti (M5s), Carlo Riva Vercellotti (Fi), Alberto Avetta (Pd), Silvio Magliano (Moderati), Sean Sacco (M5s), Valter Marin (Lega), Francesca Frediani (M5s).