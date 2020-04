Regione Piemonte: “1 milione alle imprese che hanno testato i dispositivi sanitari per il contenimento”

La Regione Piemonte coprirà il 100% delle spese sostenute dalle imprese che hanno fatto testare i propri materiali impiegati in questi giorni per contenere la diffusione del Covid-19.

La misura è stata adottata questa mattina dalla Giunta che ha approvato una delibera firmata dall’assessore alla Ricerca e Innovazione, Matteo Marnati, che assegna 1 milione con il meccanismo di erogazione «a sportello» ovvero in maniera diretta attraverso Finpiemonte.

«In tempi record – spiega Marnati – siamo riusciti a rimodulare i fondi del POR-FESR destinandoli all’emergenza. Nel portafoglio dell’assessorato abbiamo altri 9 milioni pronti ad essere impiegati per ulteriori studi sull’impatto sanitario del Coronavirus».

Il provvedimento scaturisce dall’esigenza di promuovere interventi immediati per consentire l’immissione sul mercato di dispositivi di protezione individuale a supporto delle esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria, in particolare da parte di imprese che riconvertono le proprie linee di produzione.