Rasero: “verso la fase 2 con prudenza”

Punto della situazione del sindaco riguardo alla fase 2, che, pur con tutte le cautele, inizierà anche in Piemonte dal 4 maggio.

È arrivato il via libera per l’apertura dei ristoranti, bar e pasticcerie in modalità take away. Rimane ancora fermo il divieto invece di recarsi nelle seconde case, se non di giorno e per motivi indifferibili.

Il cimitero di Asti rimane chiuso fino al 17 di maggio, mentre si sta mettendo a punto una soluzione per la riapertura degli orti comunali.