Rasero: “Venerdì confronto con il presidente Cirio sulle misure restrittive che riguarderanno il Piemonte dal 4 maggio”

Consueta diretta del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per aggiornare sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

Dopo aver spiegato come si sta muovendo la giunta per cercare di trovare risorse e far fronte alle mancate entrate, Rasero è tornato sul decreto firmato dal premier Conte spiegando che è in programma una riunione in videoconferenza con il Prefetto di Torino per avere dei chiarimenti, mentre venerdì 1° maggio ci sarà un confronto con il presidente del Piemonte, Cirio, sulle misure restrittive che riguarderanno il Piemonte dal 4 maggio.”