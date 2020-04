Rasero sui nuovi decreti: “Non è facile per nessuno e apprezzo l’impegno, ma ci vuole più chiarezza”

Consueto appuntamento con la diretta giornaliera del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per aggiornare la situazione dell’emergenza coronavirus.

Una diretta quasi tutta dedicata alle dichiarazioni di ieri del premier Conte e al nuovo decreto firmato ieri, in attesa di quello economico con una richiesta; “Capisco non sia facile per nessuno e apprezzo l’impegno, ma ci vuole più chiarezza, soprattutto per i comuni che hanno bisogno di un intervento dall’alto.”