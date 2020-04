Rasero: “Se la Regione dà l’ok da lunedì 40 nuovi posti alla Clinica San Giuseppe per aiutare l’Ospedale di Asti”

Consueto appuntamento quotidiano con la diretta Facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, con gli aggiornamenti sulla situazione dell’emergenza coronavirus.

In apertura un richiamo alla celebrazione della Festa della Libertà di questa mattina, poi le notizie dalla Regione, in particolare sulla conferenza di questa mattina in cui è stato presentato il decreto Riparti Piemonte; infine una notizia importante per quanto riguarda l’Ospedale Cardinal Massaia: “Da lunedì, se la Regiona dà l’ultimo avallo, di potrà disporre di 40 nuovi posti per poter ricoverare i pazienti che sono guariti ma che devono ancora far trascorrere alcuni giorni primo di poter tornare a casa, in modo da dare una bella mano all’ospedale.”