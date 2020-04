Rasero: “Report? Mi ha dato l’impressione che fosse una cosa molto di parte e molto costruita”

Consueto appuntamento con la diretta facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per aggiornare la situazione dell’emergenza coronavirus.

Punto focale dell’intervento di Rasero la puntata di ieri sera di Report e le conseguenti polemiche derivati: “Una trasmissione che non seguo mai, ma ieri si annunciava un servizio su Asti e quindi ogni tanto girando di canale in canale provavo a guardare se c’era il momento del servizio che ci riguardava più da vicino (in realtà non si trattava solo di Asti, ma anche Alessandria e quindi un po’ il Piemonte nel quadrante sud est). Mi ha dato l’impressione che fosse una cosa molto di parte e molto costruita a tal punto che se qualcosa è vero in mezzo a quello che viene citato (e purtroppo io non posso darvi nessuna certezza anche se vi dirà dopo delle cose), rischia che si perde in mezzo a tutto il resto “ ha esordito il primo cittadino astigiano.

Per dimostrare quanto dichiarato Rasero ha letto quello che ha visto scrivere oggi dal suo collega sindaco di Tortona, Federico Chiodi: “Domenica 29 marzo è venuta la troupe di Report nel mio ufficio, nel Municipio di Tortona. 40 minuti di intervista, in cui raccontavo cosa si è fatto per affrontare l’epidemia e cosa ha funzionato. Minuti trasmessi: 0. Tutto buttato perché non serviva a dimostrare la loro tesi. Volevo condividere ed informare, nella maniera più corretta ed equilibrata possibile, ma evidentemente ero il solo. La prossima volta mi troverò qualcosa di meglio da fare” questo si legge sul profilo facebook del primo cittadino tortonese.

“Io so le cose che ho sempre riportato con totale trasparenza, l’ho sempre detto dall’inizio” ha proseguito Rasero che ha poi ha confermato di aver sentito, come fa tutti i giorni, il commissario dell’Asl di Asti, Messori Ioli, che al proposito del servizio di Report ha ribadito alcune cose: “Nel servizio di ieri di Report si parlava in una determina data di più di 80 positivi, mentre erano meno di 40”.