Rasero: “Penso a misure più restrittive per Asti”

“Penso a misure più restrittive nei prossimi giorni, c’è troppa gente in giro. Mi sto confrontando con le altre istituzioni per vedere se si possono fare ordinanze che vadano in questo senso. Penso ad esempio ai turni in ordine alfabetico per la spesa, rispetto ad una stretta sulla circolazione delle persone”. Così il sindaco Maurizio Rasero sul consueto punto stampa quotidiano sull’epidemia di covid-19 nella nostra città.

Altro capitolo quello legato ai mercati: “Proveremo lunedì e martedì con i mercati rionali e solo mercoledì vedremo se l’esperimento si potrà fare anche in piazza campo del Palio. Lunedì mattina sarò in piazza e dalle 10:00 farò una diretta facebook per far vedere a tutti voi il rispetto delle misure di sicurezza”.