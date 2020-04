Rasero: “Oggi esperimento positivo per il mercato”

Un punto stampa del sindaco per riflettere sulla questione dei mercati e sulle nuove ordinanze più restrittive sul distanziamento sociale.

“Direi che l’esperimento di questa mattina è andato bene – racconta il sindaco – c’è sempre stata una pattuglia dei vigili urbani e tutti quelli che hanno avuto accesso al banco del mercato avevano guanti e mascherina. A chi non aveva i guanti, questi sono stati forniti dagli stessi ambulanti”.

Oggi è stata firmata l’ordinanza per quanto riguarda la chiusura dei supermercati il giorno di Pasqua e Pasquetta. “Siamo andati incontro alle esigenze dei lavoratori della grande distribuzione che sono sempre stati in prima linea in questi giorni. Inoltre non vogliamo fornire scuse per uscire di casa in quei giorni”.

La Giunta comunale domani annullerà tutte le manifestazioni previste per il mese di aprile e maggio. “Non abbiamo ancora deciso per quanto riguarda il settembre astigiano, su questo argomento dobbiamo confrontarci con altri enti come la Camera di commercio. Ogni caso prenderemo le decisioni migliori sia sotto l’aspetto sanitario che per quanto riguarda quello economico per salvaguardare le risorse e far ripartire la città”.