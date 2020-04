Rasero: “Nuovi positivi perché facciamo 10 volte più test rispetto ad inizio epidemia”

Numeri che salgono anche per effetto del maggior numero di tamponi fatti rispetto all’inizio dell’emergenza. Questo è il messaggio del sindaco Maurizio Rasero nel suo consueto punto quotidiano con la cittadinanza.

“Oggi ho fatto personalmente la spesa e ho visto come le norme sono generalmente ben rispettate. c’è qualche piccola sbavatura ma più frutto della sbadataggine che della reale voglia di trasgredire”.

Continua il lavoro del Comune per i buoni spesa così come in contributi a fondo perduto per le microimprese.

Nei prossimi giorni inizieranno anche i test sierologici per la popolazione, che daranno un quadro più preciso della situazione dei contagi nell’astigiano.