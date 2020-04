Rasero: “Non capisco chi si diverte a dire cose non vere, io vi do solo dati ufficiali”

Consueto appuntamento giornaliero con la diretta Facebook del sindaco di Asti, Maurizio Rasero, per aggiornare la situazione legate all’emergenza coronavirus.

Per il primo cittadino giornata intensa con due riunioni in videoconferenza, una con la prefettura e una con la giunta, mentre nel pomeriggio ha seguito la conferenza stampa dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte sulla situazione delle RSA.

Rasero ha riportato i dati comunicati nella conferenza e in conclusione ha ribadito quanto già detto altre volte: “Questi sono dati ufficiali, posso capire che ci sia qualcosa di diverso nel caso singolo però richiamo sempre al concetto che io do dei dati che sono ufficiali che prendo da istituzioni o soggetti deputati a darli e vi trasferisco per darvi un’informazione la più completa possibile. Non capisco chi da dati inventati, chi continua ad utilizzare il mi pare, si è detto o a divertirsi a dire cose che non sono vere.”

A tal riguardo Rasero ha raccontato la favole di Esopo del debitore ateniese.

Dopo i ringraziamenti per la raccolta fondi che ci ha visto tra i promotori, alcune informazioni di servizio tra cui anche l'aggiornamento sui buoni pasto, in chiusura dell'intervento i dati del bollettino della Regione Piemonte