Rasero: “Massima attenzione sulla casa di riposo città di Asti”

Un caso di positività alla casa di riposo Città di Asti. Lo ha annunciato il sindaco nella consueta diretta Facebook della sera, affermando che però la persona respira in autonomia e non sarebbe in gravi condizioni. L’attenzione, col passare dei giorni si focalizza sempre di più nelle RSA, definita dal sindaco il secondo luogo di battaglia di questa guerra. “L’attenzione sará alta per evitare che anche da noi non capitino disgrazie come successo altrove”.

Il sindaco ha poi espresso soddisfazione per il buon esito dei mercati in questi giorni, affermando come le persone abbiano sempre rispettato le regole e non si siano mai presentati assembramenti.

Una buona notizia invece arriva dalla Cina: il sindaco di Nanyang ha donato alla Cina 10mila mascherine chirurgiche. 2000 sono già state distribuite ai servizi sociali e alla mensa sociale, ora si penserà come distribuire le restanti.